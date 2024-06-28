Печекина Анна Евдокимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПечекина Анна Евдокимова

Печекина Анна Евдокимова

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Печекина Анна Евдокимова
Тип записи
о рождении
Номер записи
88-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
26.02.1843
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
крестьянская жена
Дата крещения
28.02.1843
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, пономарь Иван Орлов
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 98
Полная запись МК
Счёт родившихся: 10 жен
Урожд. - Живоглотова Евдокия Тимофеева
Отец - Живоглотов Тимофей Григорьев, крестьянин помещика Халютина
Мать - Живоглотова Татьяна Тимофеева
Воспр. - Быханов Константин Лазарев, крестьянин помещика Халютина
Воспр. - Печекина Анна Евдокимова, крестьянская жена
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close