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Кузнецов Никита Семенов

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Кузнецов Никита Семенов
Тип записи
о рождении
Номер записи
87-р
Роль персоны
Отец
Дата события
26.02.1843
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
крестьянин помещика Савельева
Дата крещения
27.02.1843
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, пономарь Иван Орлов
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 97
Полная запись МК
Счёт родившихся: 9 жен
Урожд. - Кузнецова Евдокия Никитина
Отец - Кузнецов Никита Семенов, крестьянин помещика Савельева
Мать - Кузнецова Варвара Алексеева
Воспр. - Скачков Денис Иларионов, крестьянин помещика Савельева
Воспр. - Скачкова Пелагея Андреева, солдатская жена
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Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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