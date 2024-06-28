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Паренова Варвара Алексеева

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Паренова Варвара Алексеева
Тип записи
о рождении
Номер записи
84-р
Роль персоны
Мать
Дата события
12.02.1843
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Нас. пункт приписки
с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.
Дата крещения
17.02.1843
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, пономарь Иван Орлов
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 96
Полная запись МК
Счёт родившихся: 6 жен
Урожд. - Паренова Анна Васильева
Отец - Паренов Василий Алексеев, помещик (с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Мать - Паренова Варвара Алексеева (с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Зубов Стефан Лукин, помещик капитан (г. Воронеж, Воронежский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Паренова Надежда Иванова, помещица
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Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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