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Частухина Анна Александрова

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Частухина Анна Александрова
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер записи
81-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
04.02.1843
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Дата крещения
07.02.1843
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, пономарь Иван Орлов
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 95
Полная запись МК
Счёт родившихся: 3 жен
Урожд. - Частухина Анна Александрова
Отец - Частухин Александр Артемов, крестьянин помещицы Билинской
Мать - Частухина Глафира Иванова
Воспр. - Дудорова Евдокия Савельева, дворовая жена
Воспр. - Орлов Иван Иванов, Казанской церкви пономарь
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Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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