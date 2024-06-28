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Паренов Алексей Самсонов

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Паренов Алексей Самсонов
Тип записи
о рождении
Номер записи
80-р
Роль персоны
Отец
Дата события
26.01.1843
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
государственный крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.
Дата крещения
31.01.1843
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, пономарь Иван Орлов
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 94
Полная запись МК
Счёт родившихся: 3 муж
Урожд. - Паренов Василий Алексеев
Отец - Паренов Алексей Самсонов, государственный крестьянин (с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Мать - Паренова Екатерина Филиппова (с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Паренова Мария Савельева, государственная крестьянка
Воспр. - Паренов Василий Герасимов, государственный крестьянин (с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
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Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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