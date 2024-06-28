Частухин Гавриил Евграфов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧастухин Гавриил Евграфов

Частухин Гавриил Евграфов

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Частухин Гавриил Евграфов
Тип записи
о рождении
Номер записи
77-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
20.01.1843
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
крестьянин помещицы Билинской
Дата крещения
25.01.1843
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, пономарь Иван Орлов
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 93
Полная запись МК
Счёт родившихся: 2 жен
Урожд. - Живоглотова Анастасия Онисимова
Отец - Живоглотов Онисим Михайлов, крестьянин помещика Халютина
Мать - Живоглотова Евдокия Тихонова
Воспр. - Ремезова Вера Авдеева, крестьянская жена
Воспр. - Частухин Гавриил Евграфов, крестьянин помещицы Билинской
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close