Жучкова Пелагея Евдокимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖучкова Пелагея Евдокимова

Жучкова Пелагея Евдокимова

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Жучкова Пелагея Евдокимова
Пол
Ж
Тип записи
о смерти
Номер записи
804-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
06.12.1918
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
дочь гражданина
Нас. пункт приписки
с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата смерти
06.12.1918
Возраст (лет)
9
Причина смерти
от глотки
Священнослужители
Совершал погребение: священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.4, д.82, лист: 139
Полная запись МК
Счёт умерших: 21 жен
Умерш. - Жучкова Пелагея Евдокимова, дочь гражданина (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Отец умерш. - Жучков Евдоким Захаров, гражданин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close