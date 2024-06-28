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Кондрашев Михаил Иосифов

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Кондрашев Михаил Иосифов
Пол
М
Тип записи
о смерти
Номер записи
797-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
07.11.1918
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
сын гражданина
Нас. пункт приписки
с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата смерти
07.11.1918
Возраст (лет)
3
Причина смерти
от глотки
Священнослужители
Совершал погребение: священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.4, д.82, лист: 138
Полная запись МК
Счёт умерших: 15 муж
Умерш. - Кондрашев Михаил Иосифов, сын гражданина (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Отец умерш. - Кондрашев Иосиф Романов, гражданин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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