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Левина Феодосия Яковлева

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Левина Феодосия Яковлева
Пол
Ж
Тип записи
о смерти
Номер записи
795-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
03.11.1918
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
дочь гражданина
Нас. пункт приписки
д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата смерти
03.11.1918
Возраст (лет)
1
Возраст (месяцев)
6
Причина смерти
от глотки
Священнослужители
Совершал погребение: священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.4, д.82, лист: 138
Полная запись МК
Счёт умерших: 17 жен
Умерш. - Левина Феодосия Яковлева, дочь гражданина (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Отец умерш. - Левин Яков Калинников, гражданин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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