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Кузнецов Петр Семенов

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Кузнецов Петр Семенов
Пол
М
Тип записи
о смерти
Номер записи
787-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
03.10.1918
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
сын гражданина
Нас. пункт приписки
с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата смерти
03.10.1918
Возраст (лет)
1
Возраст (месяцев)
3
Причина смерти
от коклюша
Священнослужители
Совершал погребение: священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.4, д.82, лист: 136
Полная запись МК
Счёт умерших: 10 муж
Умерш. - Кузнецов Петр Семенов, сын гражданина (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Отец умерш. - Кузнецов Семен Федоров, гражданин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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