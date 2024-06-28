Моисеева Анна Георгиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМоисеева Анна Георгиева

Моисеева Анна Георгиева

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Моисеева Анна Георгиева
Пол
Ж
Тип записи
о смерти
Номер записи
784-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
07.09.1918
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
дочь гражданина
Нас. пункт приписки
д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата смерти
07.09.1918
Возраст (месяцев)
2
Причина смерти
от недуга
Священнослужители
Совершал погребение: священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.4, д.82, лист: 135
Полная запись МК
Счёт умерших: 11 жен
Умерш. - Моисеева Анна Георгиева, дочь гражданина (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Отец умерш. - Моисеев Георгий Львов, гражданин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close