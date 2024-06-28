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Мосин Сергей Леонтьев

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Мосин Сергей Леонтьев
Тип записи
о браке
Номер записи
164-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
12.11.1918
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
гражданин
Нас. пункт приписки
с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата брака
12.11.1918
Священнослужители
священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.4, д.82, лист: 130
Полная запись МК
Счёт браков: 22
Жених - Степочкин Яков Прокопьев, гражданин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Степочкина Агрипина Яковлева, дочь гражданина (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Степочкин Яков Матвеев, гражданин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №1 - Степочкин Петр Романов, гражданин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №2 - Гагин Иван Авраамов, гражданин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №1 - Швырков Евфимий Ильин, гражданин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №2 - Мосин Сергей Леонтьев, гражданин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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