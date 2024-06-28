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Синьков Василий Павлов

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Синьков Василий Павлов
Тип записи
о браке
Номер записи
162-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
22.10.1918
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
гражданин
Нас. пункт приписки
с. Свойно, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
22.10.1918
Священнослужители
священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.4, д.82, лист: 130
Полная запись МК
Счёт браков: 20
Жених - Гагин Иван Матвеев, гражданин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Трифонова Александра Димитриева, дочь гражданина (с. Свойно, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Трифонов Димитрий Петров, гражданин (с. Свойно, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель жениха №1 - Гагин Феодул Федоров, гражданин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №2 - Синьков Василий Павлов, гражданин (с. Свойно, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель невесты №1 - Журавлев Павел Федоров, гражданин (д. Труфаново, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель невесты №2 - Трифонов Василий Димитриев, гражданин (с. Свойно, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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