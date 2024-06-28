Хряпин Терентий Миронов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХряпин Терентий Миронов

Хряпин Терентий Миронов

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Хряпин Терентий Миронов
Тип записи
о браке
Номер записи
161-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
07.10.1918
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
гражданин
Нас. пункт приписки
д. Клевцово, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
07.10.1918
Священнослужители
священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.4, д.82, лист: 130
Полная запись МК
Счёт браков: 19
Жених - Шимонаев Григорий Федоров, гражданин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Еремина Агрипина Алексеева, дочь гражданина (д. Полшево, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Еремин Алексей Михайлов, гражданин (д. Полшево, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель жениха №1 - Лавров Афанасий Дионисьев, гражданин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №2 - Шимонаев Гавриил Федоров, гражданин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №1 - Пахомов Фаддей Козьмин, гражданин (д. Полшево, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель невесты №2 - Хряпин Терентий Миронов, гражданин (д. Клевцово, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close