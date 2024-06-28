Ширков Гавриил Дамианов
Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
- ФИО
- Ширков Гавриил Дамианов
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 159-б
- Роль персоны
- Свидетель невесты
- Дата события
- 03.06.1918
- Приход
- Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
- Губерния прихода
- Тульская
- Уезд прихода
- Одоевский
- Место прихода
- Любень
- Статус персоны
- гражданин
- Нас. пункт приписки
- д. Новоселка, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
- Дата брака
- 03.06.1918
- Священнослужители
- священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.93, оп.4, д.82, лист: 129
- Полная запись МК
- Счёт браков: 17
Жених - Бормотов Василий Иванов, гражданин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Федосова Евфросиния Иванова, дочь гражданина (д. Новоселка, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Федосов Иван Терентьев, гражданин (д. Новоселка, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель жениха №1 - Сигов Никита Иосифов, гражданин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель жениха №2 - Миронов Иван Прокопьев, гражданин (д. Танина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель невесты №1 - Миронов Григорий Прокопьев, гражданин (д. Танина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель невесты №2 - Ширков Гавриил Дамианов, гражданин (д. Новоселка, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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