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Лавров Николай Тимофеев

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Лавров Николай Тимофеев
Пол
М
Тип записи
о браке
Номер записи
158-б
Роль персоны
Жених
Дата события
21.05.1918
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
гражданин
Нас. пункт приписки
д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
21.05.1918
Возраст (лет)
20
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.4, д.82, лист: 129
Полная запись МК
Счёт браков: 16
Жених - Лавров Николай Тимофеев, гражданин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Фомина Васса Михайлова, дочь гражданина (д. Труфаново, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Фомин Михаил Матвеев, гражданин (д. Труфаново, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель жениха №1 - Евсеев Николай Яковлев, гражданин (д. Труфаново, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель жениха №2 - Фомин Иван Михайлов, гражданин (д. Труфаново, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель невесты №1 - Евсеев Александр Яковлев, гражданин (д. Труфаново, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель невесты №2 - Пахомов Никита Иванов, гражданин (д. Полшево, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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