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Гагина Евфросиния Евфимиева

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Гагина Евфросиния Евфимиева
Пол
Ж
Тип записи
о браке
Номер записи
157-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
07.05.1918
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
гражданка
Нас. пункт приписки
с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата брака
07.05.1918
Возраст (лет)
35
Номер брака по счёту
2
Священнослужители
священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.4, д.82, лист: 129
Полная запись МК
Счёт браков: 15
Жених - Ермаков Константин Георгиев, гражданин (д. Полшево, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.) / Брак по счёту: 3 /
Невеста - Гагина Евфросиния Евфимиева, гражданка (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Свидетель жениха №1 - Лавров Тарасий Назарьев, гражданин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №2 - Гагин Иван Авраамов, гражданин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №1 - Прохорятов Петр Павлов, гражданин (д. Рублино, Глинищевская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №2 - Родионов Иван Максимов, гражданин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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