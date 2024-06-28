Ермаков Константин Георгиев
Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
- ФИО
- Ермаков Константин Георгиев
- Пол
- М
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 157-б
- Роль персоны
- Жених
- Дата события
- 07.05.1918
- Приход
- Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
- Губерния прихода
- Тульская
- Уезд прихода
- Одоевский
- Место прихода
- Любень
- Статус персоны
- гражданин
- Нас. пункт приписки
- д. Полшево, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
- Дата брака
- 07.05.1918
- Возраст (лет)
- 46
- Номер брака по счёту
- 3
- Священнослужители
- священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.93, оп.4, д.82, лист: 129
- Полная запись МК
- Счёт браков: 15
Жених - Ермаков Константин Георгиев, гражданин (д. Полшево, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.) / Брак по счёту: 3 /
Невеста - Гагина Евфросиния Евфимиева, гражданка (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Свидетель жениха №1 - Лавров Тарасий Назарьев, гражданин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №2 - Гагин Иван Авраамов, гражданин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №1 - Прохорятов Петр Павлов, гражданин (д. Рублино, Глинищевская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №2 - Родионов Иван Максимов, гражданин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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- Индексация данных проведена Викторией Дремач
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