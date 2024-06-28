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Ларина Пелагея Митрофанова

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Ларина Пелагея Митрофанова
Пол
Ж
Тип записи
о браке
Номер записи
156-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
29.04.1918
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
дочь гражданина
Нас. пункт приписки
с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата брака
29.04.1918
Возраст (лет)
18
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.4, д.82, лист: 128
Полная запись МК
Счёт браков: 14
Жених - Гагин Иван Михайлов, гражданин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Ларина Пелагея Митрофанова, дочь гражданина (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Ларин Митрофан Несторов, гражданин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №1 - Титов Василий Абрамов, гражданин (д. Воробьево, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель жениха №2 - Гагин Григорий Михайлов, гражданин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №1 - Ларин Иван Митрофанов, гражданин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №2 - Коновалов Николай Стефанов, гражданин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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