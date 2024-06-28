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Никифор Николаев

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Никифор Николаев
Тип записи
о браке
Номер записи
155-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
23.02.1918
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
гражданин
Нас. пункт приписки
д. Труфаново, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
23.02.1918
Священнослужители
священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.4, д.82, лист: 128
Полная запись МК
Счёт браков: 13
Жених - Голиков Николай Григорьев, гражданин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Зайцева Анастасия Сергеева, дочь гражданина (д. Фирсово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Зайцев Сергей Петров, гражданин (д. Фирсово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №1 - Кошельков Семен Феодосьев, гражданин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель жениха №2 - Антимонов Федор Кириллов, гражданин (д. Фирсово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №1 - Кульков Михаил Федоров, гражданин (с. Дроково, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №2 - Никифор Николаев, гражданин (д. Труфаново, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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