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Безменов Илья Алексеев

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Безменов Илья Алексеев
Тип записи
о браке
Номер записи
153-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
18.02.1918
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
гражданин
Нас. пункт приписки
с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата брака
18.02.1918
Священнослужители
священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.4, д.82, лист: 128
Полная запись МК
Счёт браков: 11
Жених - Слепов Федор Георгиев, гражданин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Комарова Акилина Феодосьева, дочь гражданина (д. Марьина, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Комаров Феодосий Васильев, гражданин (д. Марьина, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №1 - Безменов Илья Алексеев, гражданин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №2 - Платонов Михаил Димитриев, гражданин (д. Клевцово, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель невесты №1 - Комаров Федор Феодосьев, гражданин (д. Марьина, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №2 - Родин Алексей Евфимиев, гражданин (д. Марьина, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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