Комарова Акилина Феодосьева
Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
- ФИО
- Комарова Акилина Феодосьева
- Пол
- Ж
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 153-б
- Роль персоны
- Невеста
- Дата события
- 18.02.1918
- Приход
- Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
- Губерния прихода
- Тульская
- Уезд прихода
- Одоевский
- Место прихода
- Любень
- Статус персоны
- дочь гражданина
- Нас. пункт приписки
- д. Марьина, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
- Дата брака
- 18.02.1918
- Возраст (лет)
- 20
- Номер брака по счёту
- 1
- Священнослужители
- священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.93, оп.4, д.82, лист: 128
- Полная запись МК
- Счёт браков: 11
Жених - Слепов Федор Георгиев, гражданин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Комарова Акилина Феодосьева, дочь гражданина (д. Марьина, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Комаров Феодосий Васильев, гражданин (д. Марьина, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №1 - Безменов Илья Алексеев, гражданин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №2 - Платонов Михаил Димитриев, гражданин (д. Клевцово, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель невесты №1 - Комаров Федор Феодосьев, гражданин (д. Марьина, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №2 - Родин Алексей Евфимиев, гражданин (д. Марьина, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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