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Кузнецов Семен Сергеев

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Кузнецов Семен Сергеев
Тип записи
о браке
Номер записи
152-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
18.02.1918
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
гражданин
Нас. пункт приписки
с. Дроково, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата брака
18.02.1918
Священнослужители
священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.4, д.82, лист: 127
Полная запись МК
Счёт браков: 10
Жених - Кусков Андрей Иванов, гражданин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Самошина Ирина Максимова, дочь гражданина (д. Марьина, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Самошин Максим Григорьев, гражданин (д. Марьина, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №1 - Кусков Иван Стефанов, гражданин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №2 - Фомкин Василий Георгиев, гражданин (д. Воробьево, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель невесты №1 - Самошин Константин Семенов, гражданин (д. Марьина, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №2 - Кузнецов Семен Сергеев, гражданин (с. Дроково, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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