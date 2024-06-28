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Маленичев Иван Филиппов

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Маленичев Иван Филиппов
Тип записи
о браке
Номер записи
151-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
18.02.1918
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
гражданин
Нас. пункт приписки
д. Абакумова, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
18.02.1918
Священнослужители
священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.4, д.82, лист: 127
Полная запись МК
Счёт браков: 9
Жених - Лавров Григорий Стефанов, гражданин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Онисимова Евфросиния Иванова, дочь гражданина (д. Абакумова, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Онисимов Иван Марков, гражданин (д. Абакумова, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель жениха №1 - Киреев Андрей Иванов, гражданин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №2 - Лавров Николай Тимофеев, гражданин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель невесты №1 - Маленичев Иван Филиппов, гражданин (д. Абакумова, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель невесты №2 - Лавров Тимофей Давидов, гражданин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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