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Данилушкин Павел Феофанов

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Данилушкин Павел Феофанов
Тип записи
о браке
Номер записи
149-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
11.02.1918
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
гражданин
Нас. пункт приписки
с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата брака
11.02.1918
Священнослужители
священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.4, д.82, лист: 127
Полная запись МК
Счёт браков: 7
Жених - Мосин Федор Петров, гражданин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Кудина Мария Михайлова, дочь гражданина (с. Свойно, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Кудин Михаил Иванов, гражданин (с. Свойно, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель жениха №1 - Коновалов Антон Мефодиев, гражданин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №2 - Данилушкин Павел Феофанов, гражданин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №1 - Кудин Михаил Федоров, гражданин (с. Свойно, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель невесты №2 - Мосин Сергей Леонтьев, гражданин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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