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Лаврова Дарья Платонова

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Лаврова Дарья Платонова
Пол
Ж
Тип записи
о браке
Номер записи
148-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
09.02.1918
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
дочь гражданина
Нас. пункт приписки
д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
09.02.1918
Возраст (лет)
17
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.4, д.82, лист: 127
Полная запись МК
Счёт браков: 6
Жених - Максимов Владимир Михайлов, гражданин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Лаврова Дарья Платонова, дочь гражданина (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Лавров Платон Давидов, гражданин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель жениха №1 - Безменов Иван Алексеев, гражданин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №2 - Коновалов Антон Мефодиев, гражданин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №1 - Кошельков Иван Семенов, гражданин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель невесты №2 - Терентьев Алексей Стефанов, гражданин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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