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Мамошкина Варвара Константинова

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Мамошкина Варвара Константинова
Пол
Ж
Тип записи
о браке
Номер записи
146-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
04.02.1918
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
гражданка вдова
Нас. пункт приписки
д. Беляева, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
04.02.1918
Возраст (лет)
41
Номер брака по счёту
2
Священнослужители
священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.4, д.82, лист: 126
Полная запись МК
Счёт браков: 4
Жених - Терентьев Федор Парфеньев, гражданин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Мамошкина Варвара Константинова, гражданка вдова (д. Беляева, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Свидетель жениха №1 - Королев Тихон Георгиев, гражданин (д. Клевцово, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель жениха №2 - Киреев Андрей Иванов, гражданин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №1 - Кунаев Влас Нестеров, гражданин (д. Погост, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель невесты №2 - Терентьев Иван Парфеньев, гражданин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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