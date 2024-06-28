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Лаврова Елизавета Афанасьева

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Лаврова Елизавета Афанасьева
Пол
Ж
Тип записи
о браке
Номер записи
144-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
08.01.1918
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
дочь гражданина
Нас. пункт приписки
с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата брака
08.01.1918
Возраст (лет)
18
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.4, д.82, лист: 126
Полная запись МК
Счёт браков: 2
Жених - Борисов Василий Иванов, гражданин (д. Воробьево, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Лаврова Елизавета Афанасьева, дочь гражданина (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Лавров Афанасий Дионисьев, гражданин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №1 - Панюхин Панкратий Георгиев, гражданин (д. Воробьево, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель жениха №2 - Подкопаев Михаил Алексеев, гражданин (с. Марково, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель невесты №1 - Винокуров Афанасий Михайлов, гражданин (д. Суворово, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель невесты №2 - Новиков Иван Иванов, гражданин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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