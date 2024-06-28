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Алешин Петр Петров

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Алешин Петр Петров
Тип записи
о браке
Номер записи
143-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
08.01.1918
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
гражданин
Нас. пункт приписки
с. Ясеновое, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата брака
08.01.1918
Священнослужители
священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.4, д.82, лист: 126
Полная запись МК
Счёт браков: 1
Жених - Терентьев Борис Романов, гражданин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Бормотова Параскева Иосифова, дочь умершего гражданина (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Бормотов Иосиф Гаврилов, гражданин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель жениха №1 - Алешин Петр Петров, гражданин (с. Ясеновое, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №2 - Терентьев Михаил Романов, гражданин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №1 - Кузовков Василий, гражданин (с. Ясеновое, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №2 - Прасолов Михаил, гражданин (с. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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