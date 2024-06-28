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Иванов Илья Алексеев

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Иванов Илья Алексеев
Тип записи
о браке
Номер записи
142-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
08.11.1917
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
08.11.1917
Священнослужители
священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1399, лист: 56
Полная запись МК
Счёт браков: 9
Жених - Шарончиков Александр Васильев, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Еремина Мария Васильева, крестьянская дочь (д. Полшево, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Еремин Василий Аристархов, крестьянин (д. Полшево, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель жениха №1 - Иванов Илья Алексеев, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель жениха №2 - Сидячкин Иосиф Федотов, крестьянин (д. Еськово, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель невесты №1 - Прохоров Василий Васильев, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель невесты №2 - Николай Николаев, крестьянин (д. Брусовое, Вялинская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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