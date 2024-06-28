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Евсеев Кирилл Васильев

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Евсеев Кирилл Васильев
Тип записи
о браке
Номер записи
138-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
30.04.1917
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
30.04.1917
Священнослужители
священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1399, лист: 55
Полная запись МК
Счёт браков: 5
Жених - Моисеев Иван Адрианов, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Кулешова Александра Никифорова, крестьянская дочь (с. Ясеновое, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Кулешов Александр Никифоров, крестьянин (с. Ясеновое, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №1 - Кошельков Димитрий Евдокимов, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель жениха №2 - Бормотов Иван Сильвестров, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель невесты №1 - Евсеев Кирилл Васильев, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель невесты №2 - Алексеев Никифор Андреев, крестьянин (с. Ясеновое, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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