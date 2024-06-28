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Рощина Анна Савельева

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Рощина Анна Савельева
Пол
Ж
Тип записи
о браке
Номер записи
137-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
23.04.1917
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянская дочь
Нас. пункт приписки
д. Русаново, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
23.04.1917
Возраст (лет)
18
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1399, лист: 54
Полная запись МК
Счёт браков: 4
Жених - Шамонаев Гавриил Федоров, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Рощина Анна Савельева, крестьянская дочь (д. Русаново, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Рощин Савелий Архипов, крестьянин (д. Русаново, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель жениха №1 - Пахомов Фаддей Козьмин, крестьянин (д. Полшево, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель жениха №2 - Еникитин Михаил Гаврилов, крестьянин (д. Королевка, Скоморошинская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №1 - Рощин Стефан Савельев, крестьянин (д. Русаново, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель невесты №2 - Шемонаев Стефан Петров, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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