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Безменов Георгий Антонов

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Безменов Георгий Антонов
Пол
М
Тип записи
о браке
Номер записи
135-б
Роль персоны
Жених
Дата события
16.01.1917
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата брака
16.01.1917
Возраст (лет)
19
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1399, лист: 54
Полная запись МК
Счёт браков: 2
Жених - Безменов Георгий Антонов, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Пахомова Любовь Тимофеева, крестьянская дочь (д. Полшево, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Пахомов Тимофей Афанасьев, крестьянин (д. Полшево, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель жениха №1 - Безменов Илья Алексеев, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №2 - Максимов Иван Родионов, крестьянин (д. Труфаново, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель невесты №1 - Безменов Федор Антонов, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №2 - Клопов Иван Николаев, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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