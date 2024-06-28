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Романова Дарья Петрова

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Романова Дарья Петрова
Пол
Ж
Тип записи
о браке
Номер записи
131-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
29.03.1915
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянская вдова
Нас. пункт приписки
д. Королевка, Скоморошинская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата брака
29.03.1915
Возраст (лет)
38
Номер брака по счёту
2
Священнослужители
приходской священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1399, лист: 325
Полная запись МК
Счёт браков: 1
Жених - Аникушин Алексей Димитриев, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Романова Дарья Петрова, крестьянская вдова (д. Королевка, Скоморошинская вол., Одоевский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Свидетель жениха №1 - Бородин Сергей Миронов, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель жениха №2 - Прохорятов Петр Павлов, крестьянин (д. Рублино, Глинищевская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №1 - Корнеев Герасим Михайлов, крестьянин (д. Королевка, Скоморошинская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №2 - Швырков Евфимий Ильин, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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