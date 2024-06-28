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Кошельков Семен Петров

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Кошельков Семен Петров
Пол
М
Тип записи
о браке
Номер записи
130-б
Роль персоны
Жених
Дата события
06.07.1914
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
06.07.1914
Возраст (лет)
25
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.1, д.3344, лист: 50
Полная запись МК
Счёт браков: 5
Жених - Кошельков Семен Петров, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Медведева Варвара Сергеева, крестьянская дочь (д. Щелево, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Медведев Сергей Павлов, крестьянин (д. Щелево, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №1 - Кошельков Василий Миронов, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель жениха №2 - Азарушин Николай Мартинов, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель невесты №1 - Кошельков Мирон Иванов, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель невесты №2 - Феодосьев Стефан Петров, крестьянин (с. Ясеновое, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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