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Коновалов Игнатий Кириллов

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Коновалов Игнатий Кириллов
Тип записи
о браке
Номер записи
129-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
11.05.1914
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата брака
11.05.1914
Священнослужители
священник Сергей Полянский с.Ясеновое , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.1, д.3344, лист: 49
Полная запись МК
Счёт браков: 4
Жених - Терентьев Георгий Парфеньев, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Ванина Мария Варлаамова, крестьянская дочь (д. Труфаново, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Ванин Варлаам Семенов, крестьянин (д. Труфаново, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель жениха №1 - Коновалов Игнатий Кириллов, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №2 - Терентьев Федор Перфеньев, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №1 - Киреев Евфимий Иванов, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №2 - Терентьев Иван Парфеньев, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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