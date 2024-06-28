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Швыркова Агрипина Матвеева

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Швыркова Агрипина Матвеева
Пол
Ж
Тип записи
о браке
Номер записи
128-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
05.02.1914
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
дочь умершего крестьянина
Нас. пункт приписки
с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата брака
05.02.1914
Возраст (лет)
16
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.1, д.3344, лист: 49
Полная запись МК
Счёт браков: 3
Жених - Жучков Алексей Алексеев, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Швыркова Агрипина Матвеева, дочь умершего крестьянина (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Швырков Матвей, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №1 - Жучков Трофим Филиппов, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №2 - Жучков Георгий Алексеев, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №1 - Михайлин Иван Стефанов, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №2 - Мосин Ефрем Иванов, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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