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Прохорова Параскева Герасимова

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Прохорова Параскева Герасимова
Пол
Ж
Тип записи
о браке
Номер записи
126-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
24.01.1914
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. пункт приписки
д. Полшево, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
24.01.1914
Возраст (лет)
20
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.1, д.3344, лист: 48
Полная запись МК
Счёт браков: 1
Жених - Степочкин Григорий Иванов, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Прохорова Параскева Герасимова, крестьянская девица (д. Полшево, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Прохоров Герасим Марков, крестьянин (д. Полшево, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель жениха №1 - Данилушкин Павел Феофанов, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №2 - Степочкин Яков Матвеев, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №1 - Илюхин Игнатий Парфеньев, крестьянин (д. Воробьево, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель невесты №2 - Терехов Иван Федоров, крестьянин (д. Воробьево, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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