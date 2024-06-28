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Коршунков Иосиф Никифоров

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Коршунков Иосиф Никифоров
Тип записи
о браке
Номер записи
124-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
08.07.1913
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Аргуново, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
08.07.1913
Священнослужители
приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1398, лист: 61
Полная запись МК
Счёт браков: 9
Жених - Кузнецов Василий Петров, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Журавлева Вера Ермолаева, крестьянка (д. Клевцово, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Свидетель жениха №1 - Кузнецов Семен Федоров, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №2 - Алешин Иосиф, крестьянин (с. Ясеновое, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №1 - Феодосьев Афанасий Иванов, крестьянин (с. Ясеновое, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №2 - Коршунков Иосиф Никифоров, крестьянин (д. Аргуново, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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