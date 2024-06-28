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Кошельков Феодосий Павлов

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Кошельков Феодосий Павлов
Тип записи
о браке
Номер записи
123-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
30.06.1913
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
30.06.1913
Священнослужители
приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1398, лист: 61
Полная запись МК
Счёт браков: 8
Жених - Голиков Николай Григорьев, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Шевелева Агрипина Сергеева, крестьянская дочь (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Шевелев Сергей Никитин, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель жениха №1 - Кошельков Феодосий Павлов, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель жениха №2 - Бельдов Иван Яковлев, крестьянин (д. Труфаново, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель невесты №1 - Евсеев Василий Иосифов, крестьянин (д. Труфаново, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель невесты №2 - Евсеев Иван Васильев, крестьянин (д. Труфаново, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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