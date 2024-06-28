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Васильев Иван Петров

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Васильев Иван Петров
Тип записи
о браке
Номер записи
121-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
10.05.1913
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата брака
10.05.1913
Священнослужители
приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1398, лист: 60
Полная запись МК
Счёт браков: 6
Жених - Кусков Иван Стефанов, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Фомина Ольга Федорова, крестьянская дочь (д. Касторово, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.) / Брак по счёту: /
Отец невесты - Фомин Федор Павлов, крестьянин (д. Касторово, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель жениха №1 - Швырков Василий Прокопьев, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №2 - Кусков Косьма Григорьев, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №1 - Васильев Иван Петров, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №2 - Мосин Владимир Ефимов, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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