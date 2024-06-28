Фомина Ольга Федорова
Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
- ФИО
- Фомина Ольга Федорова
- Пол
- Ж
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 121-б
- Роль персоны
- Невеста
- Дата события
- 10.05.1913
- Приход
- Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
- Губерния прихода
- Тульская
- Уезд прихода
- Одоевский
- Место прихода
- Любень
- Статус персоны
- крестьянская дочь
- Нас. пункт приписки
- д. Касторово, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
- Дата брака
- 10.05.1913
- Священнослужители
- приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1398, лист: 60
- Полная запись МК
- Счёт браков: 6
Жених - Кусков Иван Стефанов, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Фомина Ольга Федорова, крестьянская дочь (д. Касторово, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.) / Брак по счёту: /
Отец невесты - Фомин Федор Павлов, крестьянин (д. Касторово, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель жениха №1 - Швырков Василий Прокопьев, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №2 - Кусков Косьма Григорьев, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №1 - Васильев Иван Петров, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №2 - Мосин Владимир Ефимов, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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- Индексация данных проведена Викторией Дремач
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