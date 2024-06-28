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Лаврова Пелагея Платонова

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Лаврова Пелагея Платонова
Пол
Ж
Тип записи
о браке
Номер записи
120-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
28.04.1913
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянская дочь
Нас. пункт приписки
д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
28.04.1913
Священнослужители
приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1398, лист: 60
Полная запись МК
Счёт браков: 5
Жених - Кошельков Иван Семенов, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Лаврова Пелагея Платонова, крестьянская дочь (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.) / Брак по счёту: /
Отец невесты - Лавров Платон Давидов, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель жениха №1 - Моисеев Алексей Васильев, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель жениха №2 - Родионов Димитрий Ананьев, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель невесты №1 - Кошельков Иван Иванов, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель невесты №2 - Кондрашев Филипп Тимофеев, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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