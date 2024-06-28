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Кошельков Антоний Тимофеев

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Кошельков Антоний Тимофеев
Пол
М
Тип записи
о браке
Номер записи
119-б
Роль персоны
Жених
Дата события
13.02.1913
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
13.02.1913
Возраст (лет)
19
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1398, лист: 60
Полная запись МК
Счёт браков: 4
Жених - Кошельков Антоний Тимофеев, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Маленичева Евфросиния Филиппова, дочь-девица (д. Абакумова, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.) / Брак по счёту: /
Отец невесты - Маленичев Филипп, крестьянин (д. Абакумова, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель жениха №1 - Терентьев Роман Косьмин, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №2 - Кошельков Илья Феодосьев, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель невесты №1 - Кошельков Феодосий Павлов, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель невесты №2 - Маленичев Иван Филиппов, крестьянин (д. Абакумова, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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