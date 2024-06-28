Прохорова Акилина Авдеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрохорова Акилина Авдеева

Прохорова Акилина Авдеева

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Прохорова Акилина Авдеева
Пол
Ж
Тип записи
о браке
Номер записи
118-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
06.02.1913
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
дочь-девица
Нас. пункт приписки
д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
06.02.1913
Возраст (лет)
20
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1398, лист: 59
Полная запись МК
Счёт браков: 3
Жених - Минкин Иван Тимофеев, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Прохорова Акилина Авдеева, дочь-девица (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Прохоров Авдей Стефанов, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель жениха №1 - Ларин Митрофан Несторов, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №2 - Козлов Георгий Петров, крестьянин (д. Кочетовка, Глубоковская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель невесты №1 - Строков Александр Иванов, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №2 - Мосин Ефрем Иванов, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close