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Серегин Евфимий Иванов

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Серегин Евфимий Иванов
Тип записи
о браке
Номер записи
117-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
03.02.1913
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
03.02.1913
Священнослужители
приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1398, лист: 59
Полная запись МК
Счёт браков: 2
Жених - Мосин Александр Петров, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Лаврова Агапия Афанасьева, дочь-девица (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Лавров Афанасий Дионисиев, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №1 - Мосин Леонтий Ефремов, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №2 - Мосин Иван Петров, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №1 - Серегин Евфимий Иванов, крестьянин (с. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель невесты №2 - Данилушкин Павел Феофанов, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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