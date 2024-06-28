Коновалов Иван Михайлов
Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
- ФИО
- Коновалов Иван Михайлов
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 116-б
- Роль персоны
- Свидетель жениха
- Дата события
- 13.01.1913
- Приход
- Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
- Губерния прихода
- Тульская
- Уезд прихода
- Одоевский
- Место прихода
- Любень
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. пункт приписки
- с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
- Дата брака
- 13.01.1913
- Священнослужители
- приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1398, лист: 59
- Полная запись МК
- Счёт браков: 1
Жених - Киреев Петр Михайлов, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Перун Агрипина Димитриева, крестьянская дочь (с. Катериновка, Черно-Островская вол., Проскуровский у., Подольская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Перун Димитрий Андреев, крестьянин (с. Катериновка, Черно-Островская вол., Проскуровский у., Подольская губ.)
Свидетель жениха №1 - Коновалов Иван Михайлов, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №2 - Безменов Илья Алексеев, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №1 - Перун Петр Димитриев, крестьянин (с. Катериновка, Черно-Островская вол., Проскуровский у., Подольская губ.)
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- Индексация данных проведена Викторией Дремач
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