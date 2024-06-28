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Казеннов Иван Матвеев

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Казеннов Иван Матвеев
Тип записи
о браке
Номер записи
112-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
24.10.1912
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Ясеновое, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата брака
24.10.1912
Священнослужители
приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1392, лист: 18 (154)
Полная запись МК
Счёт браков: 8
Жених - Кочетков Алексей Минаев, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Барынина Агапия Яковлева, крестьянская дочь (д. Фирсово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Барынин Яков Петров, крестьянин (д. Фирсово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №1 - Тюрский Николай Федоров, крестьянин (д. Фирсово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №2 - Казеннов Иван Матвеев, крестьянин (с. Ясеновое, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №1 - Савушкин Яким Васильев, крестьянин (д. Фирсово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №2 - Кочетков Антон Авраамов, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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