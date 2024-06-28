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Терентьев Михаил Романов

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Терентьев Михаил Романов
Тип записи
о браке
Номер записи
111-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
29.06.1912
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата брака
29.06.1912
Священнослужители
приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1392, лист: 18 (154)
Полная запись МК
Счёт браков: 7
Жених - Терентьев Петр Романов, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Пахомова Анна Михайлова, крестьянская дочь (д. Полшево, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.) / Брак по счёту: /
Отец невесты - Пахомов Михаил Федоров, крестьянин (д. Полшево, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель жениха №1 - Кошельков Феодосий Павлов, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель жениха №2 - Терентьев Федор Парфеньев, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №1 - Терентьев Михаил Романов, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №2 - Кузовков Василий Ионов, крестьянин (с. Ясеновое, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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