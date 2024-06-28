Аникушин Константин Константинов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАникушин Константин Константинов

Аникушин Константин Константинов

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Аникушин Константин Константинов
Пол
М
Тип записи
о браке
Номер записи
108-б
Роль персоны
Жених
Дата события
01.04.1912
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
01.04.1912
Возраст (лет)
19
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1392, лист: 17 (153)
Полная запись МК
Счёт браков: 4
Жених - Аникушин Константин Константинов, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Азарушина Александра Васильева, крестьянская дочь (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Азарушин Василий Филимонов, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель жениха №1 - Кошельков Георгий Тимонов, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель жениха №2 - Привезенцев Мефодий Матвеев, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №1 - Шевелев Семен Алексеев, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель невесты №2 - Серегин Никита Александров, крестьянин (д. Судово, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close